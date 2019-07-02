Правительство РТ и пивоваренная компания подписали соглашение о запуске агропромышленной программы

(Лаишевский район, 2 июля, «Татар-информ»). Правительство Татарстана и пивоваренная компания AB InBev Efes подписали соглашение о запуске и развитии агропромышленной программы в республике. Документ был подписан сегодня при участии Президента РТ Рустама Минниханова на площадке пятой агротехнологической выставки «День поля в Татарстане» в Лаишевском районе РТ.

В пресс-службе AB InBev Efes уточнили, что соглашение направлено на научную и методологическую поддержку сельхозпроизводителей, предоставление доступа к передовому международному опыту, лучшим практикам и инновациям в агросекторе, повышение уровня конкурентоспособности отечественных сельхозпредприятий на мировом рынке.

«Агропрограмма позволит повысить качество и урожайность пивоваренного ячменя, развивать селекцию, внедрять новые технологии, в том числе по снижению негативного влияния на экологию, обеспечит дополнительную занятость в сельском хозяйстве, переработке и сопутствующих отраслях. Благодаря данной инициативе объем выращиваемого и закупаемого в Татарстане по международным стандартам качества пивоваренного ячменя к 2023 году увеличится в 40 раз», – рассказали в пресс-службе компании.

Согласно подписанному документу, фермерам Татарстана будет предоставлен доступ к технологической платформе SmartBarley, позволяющей анализировать показатели урожайности выращивания пивоваренного ячменя.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в Лаишевском районе РТ открылась крупнейшая выставка полевого формата «День поля в Татарстане-2019», работа которой продлится до 4 июля.

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