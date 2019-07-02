Завод по выращиванию африканских сомов откроется в Камском Устье в январе 2020 года

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В январе 2020 года в Камско-Устьинском районе запустят завод по выращиванию африканских клариевых сомов и их дальнейшей переработке. В декабре этого года компания уже планирует завезти в Камско-Устьинский район маточное поголовье и мальков, пишет местная газета «Волжские зори».

В феврале этого года глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов на заседании Совета муниципального образования уже анонсировал создание в Татарстане нового завода.



На днях первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов встретился с делегацией из Германии во главе с доктором Гюнтером Шайбе. Во время встречи стороны решили ряд аспектов по закупке необходимого оборудования, строительству цеха в соответствии с российскими нормами, ветеринарной сертификации и процедуре завоза маточного поголовья в условиях зимнего периода.



Авторская технология ведущего эксперта по разведению африканского клариевого сома Гюнтера Шайбе будет применяться в России впервые. На заводе установят и немецкое, и российское оборудование. «Это будет первое в России предприятие по разведению африканского сома с таким оборотом», – отметил доктор Шайбе.



Специалист при этом подчеркнул, что африканский клариевый сом достигает товарной массы в 1,5 кг за пять месяцев, а контроль гидрохимии воды, кормов и здоровья рыбы исключает возможность накопления в товарной продукции вредных для здоровья человека веществ. Мясо африканского сома – диетическое, не имеет запаха и привкуса, присущего обычной рыбе, а отсутствие мелких костей и чешуи облегчает приготовление.

«У каждой особи имеется свой паспорт, где указана детальная информация о происхождении и кормлении рыбы. Дальнейшее разведение рыбы будет продолжено в Татарстане», – резюмировал эксперт.

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