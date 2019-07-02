ВЦИОМ: Россияне стали меньше доверять астрологическим прогнозам

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Россияне стали меньше верить гороскопам и астрологическим прогнозам, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса лишь 15% жителей России в 2019 году доверяют советам и предсказаниям астрологов. Для сравнения: в 2015 и 2000 году доля таких людей была выше более чем в два раза — 31% и 33% соответственно.

Кроме того, жители РФ стали гораздо меньше доверять лечению гипнозом. Их количество также снизилось почти вдвое — с 41% в 2015 году и 63% в 1990 году до 22% в 2019 году. Чуть меньший спад отмечается в отношении спиритических сеансов. В 2019 году им доверяют 13% жителей страны, в то время как в 2015 году таких людей среди опрошенных было 16%.

Специалисты ВЦИОМ исследовали и отношение россиян к отдельным людям, имеющим способности к колдовству и наведению порчи. В их существование в 2019 году верит 31% опрошенных (против 48% в 2015 году). В возможности предсказывания будущего и судьбы людей в настоящий момент не сомневается 31% жителей (против 55% в 2015 году). При этом примерно по трети опрошенных (31%) верит в существование людей с колдовскими способностями и даром предсказывания.

Скептицизма добавилось и в отношении россиян к приметам: в 2000 и в 2015 годах в них верили 57% и 55% соответственно, а в 2019 году — лишь 33%. Однако также стоит отметить, что в настоящее время увеличилось число людей, которые затрудняются в объяснении своего отношения к приметам (с 8% в 2015 году до 23% в 2019 году).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 28 июня 2019 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью.

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