Прокуратура проверяет информацию о поборах с учителей школы в Тукаевском районе

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Прокуратура проверяет информацию о поборах с учителей Тлянче-Тамакской школы в Тукаевском районе РТ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В процессе мониторинга Интернета специалисты надзорного ведомства обнаружили в соцсетях сообщение, в котором директор общеобразовательного учреждения организовала с учителей и персонала школы сбор средств для оплаты штрафа», – рассказал Галиев.

В посте значилось, что Роспотребнадзор выписал школе штраф в размере 13 тысяч рублей. В связи с этим якобы руководитель учреждения предложила учителям «скинуться» по 600 рублей, персоналу – по 200 рублей. К сообщению приложено фото банковской карты, куда автор предлагает переводить деньги.

«В настоящее время надзорное ведомство проверяет данную информацию. В случае выявления нарушений закона, будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», – отметил Галиев.

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