Татар-информ

2 июля 2019, 21:20

Здоровье и среда

Ученые: Ежедневный прием полезных бактерий может защитить организм от диабета и заболеваний сердца

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Здоровье и среда

Ученые: Ежедневный прием полезных бактерий может защитить организм от диабета и заболеваний сердца

Прием бактерий Akkermansia muciniphia способен помочь людям с ожирением и метаболическим синдромом.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Ученые пришли к выводу, что ежедневный прием полезных бактерий способен снизить риск развития диабета и болезней сердца. Об этом сообщает издание N+1.

Результаты данного исследования были опубликованы в научном медицинском журнале Nature Medicine. Бельгийские ученые провели трехмесячный эксперимент и пришли к выводу, что ежедневный прием бактерий Akkermansia muciniphia способен помочь людям с ожирением и метаболическим синдромом снизить риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых болезней. 

«Метаболический синдром — состояние, при котором развивается абдоминальное ожирение, ткани становятся устойчивыми к инсулину, появляется гипертензия и в крови фиксируется повышенный уровень некоторых липидов», — отмечают специалисты.

Таким образом, люди, страдающие метаболическим синдромом, подвержены высокому риску развития сахарного диабета, болезней сердца и сосудов и прочих потенциально смертельных заболеваний.

Хотя точных подсчетов не имеется, данным синдромом страдают около 25% людей в мире.

Известно, что осложнения метаболического синдрома и ожирения нередко связаны с конкретными особенностями кишечной микрофлоры, поэтому прием полезных бактерий может в некоторой степени решить проблему.

Ученые также отмечают, что ни у одного из участников эксперимента не появились побочные эффекты. Поэтому можно считать, что прием полезных бактерий — это возможное решение проблемы данного заболевания, так как осложнения метаболического синдрома и ожирения зачастую бывают обусловлены особенностями кишечной микрофлоры.

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