В Казани до конца июля ограничат движение транспорта по четырем улицам

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Казани почти на месяц, до конца июля, частично ограничат движение по четырем улицам – Гарифа Ахунова, Александра Попова, Чишмяле и Джаудата Файзи. Об этом информирует пресс-служба мэрии столицы Татарстана со ссылкой на соответствующие распоряжения исполкома города.

С 3 по 31 июля окажутся перекрыты участок улицы Гарифа Ахунова от улицы Уныш до Оренбургского проезда, часть улицы Александра Попова от улицы Журналистов до улицы Заря, участок улицы Чишмяле от улицы Юлиуса Фучика до проспекта Победы и часть улицы Джаудата Файзи от дома № 2 до дома № 14а.

Причиной этих мер являются работы по ремонту улично-дорожной сети, отмечается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани ограничили движение по улицам Таймырская, Рыночная, Халитова и Главная.

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