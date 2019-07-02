Серьезная авария в Казани, в которой пострадал молодой водитель, попала на видео

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Казани не поделили перекресток две иномарки, пострадал 19-летний водитель. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

«В понедельник, 1 июля, в 23.40 25-летний водитель автомобиля "Мицубиси Лансер", следуя по улице Гаврилова, по предварительным данным, нарушил ПДД, не уступил дорогу автомобилю и совершил столкновение с "Рено Логан"», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии 19-летний водитель французской легковушки получил закрытую черепно-мозговую травму и ссадины головы.

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