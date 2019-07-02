Жительница Татарстана отдала мошенникам 230 тыс. рублей, чтобы получить компенсацию за БАДы

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). 56-летняя жительница Бугульмы отдала мошенникам 230 тыс. рублей, желая получить компенсацию за приобретенные БАДы, об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«1 июля в ОМВД России по Бугульминскому району обратилась 56-летняя местная жительница. Со слов заявительницы сотрудники полиции установили, что в период с 25 по 26 июня ей звонили неизвестные и сообщили, что ей полагаются компенсационные выплаты за ранее приобретенные БАДы», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Аферисты заверили женщину, что для получения выплат ей необходимо оплатить налог и инкассаторские услуги. Не желая упускать выгоду, женщина перевела на указанные счета 230 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что номера, с которых звонили аферисты, зарегистрированы в Москве.



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