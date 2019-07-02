Татар-информ

2 июля 2019, 20:32

Культура

Уикенд «Сказок о золотых яблоках» посвятят уличному искусству и премьере о российском стрит-арте

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Культура

Уикенд «Сказок о золотых яблоках» посвятят уличному искусству и премьере о российском стрит-арте

Фото: Рамиль Гали/архив

Предстоящие выходные, 6 и 7 июля, будут посвящены уличному искусству.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске продолжается серия событий «Мой город, моя улица» – это бесплатный образовательный проект для жителей и гостей нефтяной столицы Татарстана, запущенный в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Об этом сообщает оргкомитет фестиваля.

Предстоящий уикенд, 6 и 7 июля, будет посвящен уличному искусству. Жителям и гостям города расскажут, чем граффити отличается от паблик-арта, и пояснят, что муралы, созданные в Альметьевске в рамках программы «Сказки о золотых яблоках», относятся к граффити. В программе запланированы бесплатная лекция «Паблик-арт – это не граффити» и премьера в Альметьевске первого документального фильма о российском стрит-арте «В открытую».

Вход на все мероприятия бесплатный по предварительной регистрации: https://pablik-art-programma-skaz.timepad.ru/event/1012752/.

В минувшие выходные художница из Екатеринбурга Наталья Пастухова учила всех от мала до велика делать маски сказочных лошадок из подручных материалов, взяв за основу мастер-класса сюжет своего мурала «УстерУ/Растить» из серии «Элифба/Азбука», что украшает дом № 39 на проспекте Строителей.

На встрече же с казанским каллиграфом Булатом Хасаншином альметьевцы узнали о развитии леттеринга и каллиграфии в России и под руководством мастера пробовали выводить красивые буквы подручными средствами.

 

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