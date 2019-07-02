Татар-информ

2 июля 2019, 12:20

Экономика и финансы

Альфа-Банк организовал синдицированный кредит для Альфа-Лизинг на 7 млрд рублей

Экономика и финансы

Альфа-Банк организовал синдицированный кредит для Альфа-Лизинг на 7 млрд рублей

Участниками сделки, кроме Альфа-Банка, стали четыре финансовых института: Газпромбанк, банк Открытие, Татсоцбанк, Банк Аверс.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Альфа-Банк выступил организатором, кредитным управляющим и букраннером синдицированного кредита в объеме 7 млрд рублей для Группы компаний «Альфа-Лизинг». Первоначально заявленный объем кредита был установлен на уровне 5 млрд рублей. Участниками сделки, кроме Альфа-Банка, стали четыре финансовых института: Газпромбанк, банк Открытие, Татсоцбанк, Банк Аверс. Средства предоставляются на 3 года на развитие розничного направления Группы.

«Компания впервые вышла на рынок синдицированного кредитования и сразу с большим успехом. Нам удалось увеличить первоначально заявленный объём сделки и привлечь не только крупных игроков — Газпромбанк и банк Открытие — но и новых участников синдиката: Татсоцбанк и Банк Аверс. Сделка показала высокий интерес инвесторов к компании», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Алексей Чиркизьянов.

«Успех сделки демонстрирует доверие инвесторов к Альфа-Лизингу, которое открывает перед нами возможности для новых заимствований. Мы благодарны организатору за профессиональную реализацию сделки», — отметил финансовый директор ГК «Альфа-Лизинг» Сергей Касьянов.

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