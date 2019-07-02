Рустаму Минниханову доложили об оцифровке всех полей в Татарстане

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). О реализации проекта «Цифровое сельское хозяйство» доложили сегодня Президенту Татарстана Рустаму Минниханову во время обхода выставки «День поля в Татарстане–2019». В цифровую базу данных уже внесены все поля республики. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Президенту Татарстана презентовали проект "Цифровое сельское хозяйство". Рустаму Нургалиевичу доложили, что в рамках проекта оцифрованы все поля в Татарстане. А на территории Пестречинского и Сабинского районов проведен полный анализ данных. Президент РТ поддержал проект, поручил развивать его дальше», – сказала Галимова.

Руководителю республики показали слайды, исходя из которых интерактивная карта полей насчитывает 43 слоя и обновляется автоматически. В ходе анализа данных на территории двух районов проведена сверка 68 тыс. кадастровых участков, выявлено около 5,5 тыс. га бывшей пашни, которая пригодна для возвращения в сельхозоборот.

Как отметила собеседница ИА «Татар-информ», в этом году агропромышленная выставка «День поля в Татарстане–2019» сменила свой формат. В рамках выставки не проводится пленарное совещание, а все внимание гостей сконцентрировано на обходе экспозиции, где представлена сельхозтехника, новые технологии и посевной материал, готовый к использованию на селе. «Рустам Минниханов внимательно осмотрел выставку, детально ознакомившись с новейшими разработками в области сельского хозяйства. Во время обхода Президент РТ дал ряд поручений, касающихся реализации сельхозпродуктов, закупки новой техники, в том числе образцов, способных работать в автоматическом режиме», – отметила собеседница «Татар-информ».

Агропромышленная выставка «День поля в Татарстане–2019» сегодня начала работу в Лаишевском районе РТ, на ее открытие в числе гостей приглашен заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

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