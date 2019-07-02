В Казани откроется новый летний кинотеатр для всех возрастов

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В июле на летней площадке одного из казанских торговых центров откроется новая площадка для кинопоказов. По четвергам здесь будут показывать ленты для зрителей старше 16 лет, а по воскресеньям – для детей, сообщает дирекция «Время кино».

Каждый четверг зрители смогут насладиться артхаусом и короткометражными фильмами, тематическими альманахами и дискуссионным документальным кино, а также встречами с киноведами.

Все ленты будут транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Первый кинопоказ состоится 4 июля. Зрителей ждет уникальная программа «Звезды в шортах» – в этот вечер покажут киноленты «Нет» Ивана Петухова, «Взятка» Алексея Харитонова, «На чужбине» Михаила Черных, «Кастинг» Влады Макейчик и «Рикошет» Тимура Джураева.

Цикл воскресных показов будет реализован совместно с фестивалем «Ноль плюс». 7 июля ребятам покажут короткометражные мультфильмы «Летающий мальчик» и «Букашка, у которой не было имени», а также фильм «Падает вверх».

14 июля юные казанцы и их родители посмотрят состоящую из трех новелл готическую сказку «Путь прорастания травинки». 21 июля в уличном кинотеатре представят мультфильм «Колыбельные мира» и подростковый фильм «Синий беркут и розовый кит», а 28 июля – короткометражную мультипликационную ленту «Первый гром» и волшебную историю «Порядок вещей».

Кинопоказы пройдут по четвергам и воскресеньям в 21 час на летней площадке возле торгового центра, расположенного по адресу: пр. Победы, д. 141. Вход на них будет свободным.

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