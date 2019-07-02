(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Спортсмены из Татарстана завоевали восемь медалей на чемпионате России по академической гребле. Об этом информирует пресс-служба Минспорта РТ.

Соревнования проводились с 27 июня по 1 июля в Москве на гребном канале «Крылатское». В них приняли участие более 320 гребцов из 19 регионов РФ. Главный национальный старт предполагал состязание в 22 классах лодок, среди которых были как олимпийские, так и неолимпийские.

Команда Республики Татарстан в рамках чемпионата завоевала восемь медалей: три «золотых», два «серебра» и три «бронзы», причем три медали были завоеваны спортсменами в пара-гребле и пять — в академической.

Чемпионами России стали Климент Иванов в «одиночке» (ПГЗМ1х) в заезде на 1500 м, Полина Смоленская в заезде на 1500 м в «двойке парной легкого веса» (2х ЖА л/в), а также Артем Косов, который в «четверке парной» (4х МА) первенствовал в заезде на 1500 м.

На вторую ступень пьедестала поднимались Климент Иванов в заездах «четверок» (ПГЗ Mix4+) на 1000 м и Дарья Клетенкова в «двойке парной» (2х ЖА) в заезде на 1500 м.

«Бронзу» чемпионата получили Алмаз Шарафиев в «одиночке» (ПГ1М1х) в заезде на 1000 м, Полина Мухорчева в «двойке парной» (2х ЖА) в заезде на 1500 м. Антон Куранов и Назар Лившиц также завоевали третье место в мужской версии «двойки парной».

Победители чемпионата России войдут в состав сборной страны. Их ждут подготовка и выступления на чемпионате мира, который будет проводиться с 25 августа по 1 сентября в Австрии, в городе Линц.

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