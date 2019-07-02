Казань присоединится к масштабной тренировке по боксу, которая войдет в книгу рекордов Гиннесса

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). 20 июля в Казани состоится акция в поддержку самой масштабной открытой тренировки по боксу, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.



В Международный день бокса, 22 июля, Федерация бокса России на Красной площади Москвы проведет самую масштабную в мировой истории бокса открытую тренировку с участием более 5 тыс. человек.



Планируется, что эта тренировка войдет в книгу рекордов Гиннесса как самая массовая – проект поддержат 85 регионов России и 175 стран мира. Зрительская аудитория праздника составит 150 млн человек по всему миру.





В Казани акцию поддержат на Площади Тысячелетия. Федерация бокса РТ при поддержке Правительства РТ и исполкома Казани проведет открытую тренировку по боксу, также спортивные конкурсы и концертную программу. К участию в акции приглашаются как любители бокса, так и все активные и спортивные жители Казани и республики.



Узнать всю информацию и бесплатно зарегистрироваться можно на сайте Федерации бокса РТ: https://www.fbrtat.ru/

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