Татар-информ

2 июля 2019, 12:27

Происшествия

В ДТП с участием двух автобусов в Казани пострадала пассажирка

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Происшествия

В ДТП с участием двух автобусов в Казани пострадала пассажирка

Авария произошла накануне утром напротив дома № 61 по улице Карла Маркса.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В ДТП с участием двух автобусов в Казани пострадала 49-летняя пассажирка, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 10.03 44-летний водитель автобуса "ПАЗ" напротив дома № 61 по улице Карла Маркса, по предварительным данным, не выбрал безопасный боковой интервал и совершил наезд на автобус "НефАЗ", который остановился для высадки пассажиров», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии различные травмы получила 49-летняя пассажирка «ПАЗа». Медики диагностировали у пострадавшей ушибы головы и позвоночника.
 

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