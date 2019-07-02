В ДТП с участием двух автобусов в Казани пострадала пассажирка

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В ДТП с участием двух автобусов в Казани пострадала 49-летняя пассажирка, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 10.03 44-летний водитель автобуса "ПАЗ" напротив дома № 61 по улице Карла Маркса, по предварительным данным, не выбрал безопасный боковой интервал и совершил наезд на автобус "НефАЗ", который остановился для высадки пассажиров», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии различные травмы получила 49-летняя пассажирка «ПАЗа». Медики диагностировали у пострадавшей ушибы головы и позвоночника.



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