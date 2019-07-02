Минниханов дал поручение протестировать в Татарстане комбайны на газомоторном топливе

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня поручил опробовать в одном из хозяйств Татарстана комбайны на газомоторном топливе. Ожидается, что себестоимость обмолота зерновых такой техникой будет значительно ниже. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Во время выставки «День поля в Татарстане – 2019», Президент Татарстана дал поручение Минсельхозу РТ опробовать в тестовом режиме газомоторные комбайны на территории одного из хозяйств Татарстана», – сказала Галимова. Она уточнила, что новая техника была представлена Рустаму Минниханову во время обхода экспозиции. Как было заявлено в презентации, себестоимость обмолота зерновых культур при помощи газомоторной техники обходится втрое дешевле, чем при использовании обычных комбайнов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в работе агропромышленной выставки «День поля в Татарстане – 2019», которая открылась в Лаишевском районе РТ.

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