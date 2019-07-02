В Казани откроют мемориальную доску композитору Ильгизу Мазитову

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). 4 июля в Казани состоится торжественное открытие мемориальной доски известному композитору, певцу, заслуженному деятелю искусств России и Татарстана Ильгизу Мазитову, сообщает пресс-служба Татгосфилармонии.
Торжественная церемония открытия пройдет при участии Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева, других официальных лиц, ветеранов сцены, артистов.
Мемориальная доска Ильгизу Габидулловичу будет установлена на фасаде дома по улице Малая Красная, дом 14.
Начало мероприятия в 10 часов.