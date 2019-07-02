В Казани стартовали съёмки первой серии комедийного ситкома о татарской семье

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани стартовали съёмки комедийного ситкома ТНВ «Хорошо живем». Сериал повествует о жизни обычной татарской семьи.

«Первый сезон сериала будет состоять из 30 серий по 26 минут каждая. Мы планируем снять его за два месяца, чтобы в новом телевизионном сезоне, который начнется в сентябре-октябре, начать показывать его нашим зрителям», — сказал директор ситкома Леонард Давлетшин.

Над сериалом работает 10 драматургов. Сначала они разработали поэпизодный план и после расписывали диалоги. Съемки происходят в павильоне, где выстроены декорации квартиры, в которую переезжают из деревни главные герои — семья из пяти человек: бабушка, дедушка, дочь с мужем и сыном. В последующих сериях будут появляться дополнительные герои, например, родственники или соседи.

Главные роли в сериале исполняют народная артистка РТ Фирая Бареева, заслуженный артист РТ Ильфат Камалиев, студент театрального училища Фархат Мухаметзянов, заслуженная артистка РТ Гульчачак Хафизова и народный артист РТ Ильдус Ахметзянов.

«В первых двух сериях семья будет только обживаться, а потом квартира приобретет жилой вид», — добавил Давлетшин.

Началась подготовка к съемкам в феврале этого года. В мае на производственной базе готовились сегменты застройки декораций, и в течение трех недель велись работы в павильоне.

«Ситком разворачивается в ограниченном пространстве, и здесь мы сможем в первую очередь отработать технологию кино и телевизионного производства», — сказал директор Телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов.

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