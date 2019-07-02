Динара Прокопьева

2 июля 2019, 11:56

Общество

«Люди ищут в общественной приемной правды и разъяснений»: Якунин и Бариев провели прием граждан

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Общество

«Люди ищут в общественной приемной правды и разъяснений»: Якунин и Бариев провели прием граждан

Фото: Динара Прокопьева

Депутаты Госсовета РТ и Госдумы России проводят общественные приемы в Казани, попасть на которые можно без предварительной записи.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Депутат Государственного Совета Татарстана Леонид Якунин и депутат Государственной Думы России Марат Бариев провели прием граждан в Казани. Обратиться в общественную приемную партии «Единая Россия» граждане могут без предварительной записи.

«Люди ищут в общественной приемной правды и разъяснений, поскольку много законодательных карт, в которых они пока не разбираются. Куда бы люди не обращались, нужно объяснять. Беда одна: они идут в орган, который занимается этим вопросом, не находят там если не решения, то хотя бы разъяснения. Тогда люди идут дальше и дальше, поднимаясь до самых верхов», — отметил Леонид Якунин. 

Сегодня к нему обратились с вопросом, связанным с задолженностью по ЖКХ, ее взысканием и взаимодействием с управляющей компанией. Казанская семья в течение года не смогла оплачивать коммунальные услуги. По решению суда они стали погашать задолженность, но управляющая компания начислила большие пени. Якунин планирует обратиться в управляющую компанию, администрацию Авиастроительного района Казани, а также в «Энергосбыт», чтобы разобраться в ситуации. После этого он свяжется с посетителем и сообщит о решении вопроса.

Параллельно с приемом Леонида Якунина с избирателями общался парламентарий Марат Бариев. «На прием к депутатам приходят избиратели самого разного возраста: и молодежь, и люди зрелого возраста, и пенсионеры. Они приходят с самыми разными проблемами», — сказал депутат Госдумы.

Так, например, в прошлом году к Бариеву часто обращались люди, взявшие займы в микрофинансовых организациях. Сейчас с такими вопросами приходят намного реже, отметил депутат. 

«Бывает, что люди приходят с предложениями внести поправки в закон, чтобы улучшить жизнь. Таких посетителей мы встречаем с особой теплотой, потому что они нам в работе помогают. Хотя почитателей много, мы видим очередь, это нас радует. Это говорит о том, что доверие к депутатам Госсовета Татарстана и Госдумы есть. Люди приходят со своими бедами и проблемами в поисках поддержки, защиты. Они верят, что здесь могут выслушать и помочь. Мы стараемся оправдать их доверие», — заявил Бариев.

Сегодня к нему на прием пришла жительница казанского поселка Куюки, инвалид второй группы. Женщина попросила у Бариева помощи с оформлением путевки в санаторий. Парламентарий надеется, что вопрос удастся решить в течение недели.

Сеть общественных приемных лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева охватывает все 45 муниципальных районов и городских округов Татарстана. За последние пять лет в общественные приемные «Единой России» в республике поступило 125 тысяч обращений.

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