Татар-информ

2 июля 2019, 12:12

Общество

В Казани ограничили движение по улицам Таймырская, Рыночная, Халитова и Главная

Рекомендуем

Общество

В Казани ограничили движение по улицам Таймырская, Рыночная, Халитова и Главная

Причина введения ограничений — ремонт улично-дорожной сети и прокладка водопровода.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Казани временно ограничили движение транспортных средств по улицам Рыночная, Главная, Таймырская, Халитова и Старательному переулку, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, до 15 июля ограничение движения вводится на улице Таймырская. Оно затронет район пересечения с улицей Рыночная, а также участок по улице Рыночная, расположенный в промежутке между домами № 30 и № 10. 

Причина принятых мер — проведение работ по прокладке водопровода.

До 31 июля ограничение движения транспортных средств действует на улице Главная на участке от улицы Халезова до улицы Окружная.

На такой же срок движение ограничено по улице Халитова на участке от Сибирского тракта до улицы Журналистов.

Кроме того, до 4 июля введено ограничение движения транспорта по Старательному переулку. Оно касается участка от улицы Камская до улицы Нардуган.

Данные меры приняты на время ремонта улично-дорожной сети.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Люди ищут в общественной приемной правды и разъяснений»: Якунин и Бариев провели прием граждан
Новости дня
13:02
Рустам Минниханов на «Дне поля в Татарстане»: Здесь реализовано много интересных направлений

В Лаишевском  районе РТ открылась крупнейшая агротехнологическая выставка полевого формата.

12:56
В Казани откроют мемориальную доску композитору Ильгизу Мазитову

Мемориальная доска Ильгизу Габидулловичу установлена на фасаде дома по улице Малая Красная, дом 14.

12:40
В Казани стартовали съёмки первой серии комедийного ситкома о татарской семье

Новый сериал телеканала ТНВ получил название «Хорошо живем».

12:27
В ДТП с участием двух автобусов в Казани пострадала пассажирка

Авария произошла накануне утром напротив дома № 61 по улице Карла Маркса.

12:26
Свияга примет открытый чемпионат и первенство Татарстана по гольфу

В соревнованиях примут участие 20 спортсменов из Казани, Верхнего Услона, а также Чувашской Республики и Республики Марий Эл.

12:20
Минниханов дал поручение протестировать в Татарстане комбайны на газомоторном топливе

Президент РТ принимает участие в работе агропромышленной выставки «День поля в Татарстане – 2019».

12:17
В Казани нашли исчезнувших из дома маленьких брата и сестру

9-летняя девочка и ее 7-летний брат исчезли из дома, пока родители были на работе.

12:12
В Казани ограничили движение по улицам Таймырская, Рыночная, Халитова и Главная

Причина введения ограничений — ремонт улично-дорожной сети и прокладка водопровода.

12:10
ВТБ одобрил сделки проектного финансирования с эскроу на 115 млрд рублей
11:56
«Люди ищут в общественной приемной правды и разъяснений»: Якунин и Бариев провели прием граждан

Депутаты Госсовета РТ и Госдумы России проводят общественные приемы в Казани, попасть на которые можно без предварительной записи.

11:44
Прозрачность и технологии: в РТ заработала уникальная система продвижения республиканской продукции

Новой электронной площадкой уже воспользовались более полусотни предприятий из 23 районов республики.

11:32
Татарстанец завоевал «серебро» чемпионата Европы по аквабайку

Александр Курамшин на данный момент занимает четвертую строчку мирового рейтинга.

11:25
В Казани ищут маленьких брата и сестру, которые исчезли из дома, когда родители были на работе

Полицейские проводят розыскные мероприятия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

11:20
Альфа-Банк стал лидером рейтинга карт для путешественников
11:16
В казанских парках чтецы и носители языка будут читать детские книги на английском языке

После прочтения книги участники урока обсудят ее содержание, поделятся впечатлениями и поиграют в обучающие игры.

10:52
Замглавы Минсельхоза РФ о Казанском молкомбинате: это наглядный пример работы мер господдержки

Финансирование модернизации Казанского молочного комбината осуществляется как за счет собственных средств инвестора, так и за счет льготных кредитов.

10:40
Дома в четырех районах Казани временно останутся без света

Причина отключений — проведение планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

10:30
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция по фестивалю «Алтын калэм» – «Золотое перо» – 2019

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:22
САО «ВСК» станет партнером 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019

Соглашение предполагает страхование здания МВЦ «Казань Экспо», Деревни Универсиады, имущественного комплекса WorldSkills Kazan 2019.

10:13
Безопасность детей в летних лагерях в Татарстане проверили сотрудники Росгвардии
10:08
В Нижнекамске ремонт на Соболековской трассе привел к дорожному коллапсу

По словам очевидцев, на работу им пришлось добираться полтора часа, из-за чего они опоздали.

09:53
«Знаковое событие для Казани»: Минниханов открыл Казанский молочный комбинат после модернизации

Работы стоимостью 1,6 млрд рублей позволили увеличить производственные мощности комбината до 500 тонн в сутки.

09:40
Роскачество проверило, насколько полезен мультизерновой хлеб
09:21
На видео попало, как у цирка в Казани внедорожник сбил велосипедиста

Наезд произошел накануне вечером на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Кремлевская набережная.

09:20
В России хотят разработать ГОСТ для светофоров
События