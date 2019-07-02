В Казани ограничили движение по улицам Таймырская, Рыночная, Халитова и Главная

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Казани временно ограничили движение транспортных средств по улицам Рыночная, Главная, Таймырская, Халитова и Старательному переулку, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, до 15 июля ограничение движения вводится на улице Таймырская. Оно затронет район пересечения с улицей Рыночная, а также участок по улице Рыночная, расположенный в промежутке между домами № 30 и № 10.

Причина принятых мер — проведение работ по прокладке водопровода.

До 31 июля ограничение движения транспортных средств действует на улице Главная на участке от улицы Халезова до улицы Окружная.

На такой же срок движение ограничено по улице Халитова на участке от Сибирского тракта до улицы Журналистов.

Кроме того, до 4 июля введено ограничение движения транспорта по Старательному переулку. Оно касается участка от улицы Камская до улицы Нардуган.

Данные меры приняты на время ремонта улично-дорожной сети.

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