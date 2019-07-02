Прозрачность и технологии: в РТ заработала уникальная система продвижения республиканской продукции

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). В Татарстане заработала новая электронная система по продвижению продукции республиканских производителей. Площадка позволяет предпринимателям быстро находить покупателей, заказчикам — экономить на закупках, а ведомствам — определять потенциальные точки роста экономики. Об этом на брифинге в Доме правительства журналистам рассказал министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

По его словам, непосредственный старт системы состоялся еще в мае. За прошедшее время она доказала свою эффективность, помогая развитию малых и средних предприятий республики.

«В Татарстане начала работать уникальная система поддержки производителей. Указ о ее создании в марте подписал Президент РТ Рустам Минниханов. Ценность новой системы в том, что она дает предпринимателям информацию о потребностях в той или иной продукции. Владея информацией, производитель может предложить свои услуги через новую систему. Это позволит нарастить предпринимательскую кооперацию, создать новые рабочие места, усилить конкуренцию на рынке и сэкономить на закупках», — отметил Абдулганиев.

Он добавил — особое внимание ведомство уделяет развитию МСБ в муниципальных районах, именно там сосредоточен потенциал для дальнейшего экономического роста. Поэтому специалисты министерства еженедельно выезжают в районы республики, где рассказывают о новой системе местным предпринимателям и обучают их работе на электронной площадке.

На основе работы системы ведомство планирует создать карту инвестиционных ниш Татарстана. Речь идет о тех сферах, где товары и услуги закупаются в других регионах страны — эти ниши смогут занять татарстанские производители.

«Анализ совершенных в системе сделок поможет создать перечень инвестиционных ниш — списка продукции, которую республика закупает в других регионах, но могла бы производить у себя», — заключил Абдулганиев.

Его дополнил другой участник брифинга — глава Агентства по госзаказу РТ Яков Геллер. Он назвал конкретные цифры по работе новой системы. За полтора месяца площадкой воспользовались уже 56 предприятий из 23 районов республики. А каталог системы уже сейчас насчитывает сотни наименований товаров и услуг, при этом постоянно растет.

«Мы находимся в начале пути. Но уже 23 района включились в эту работу, там уже назначены ответственные лица по этой теме. В производственном каталоге системы уже находится более 600 предложений — за полтора месяца это очень хорошо», — подчеркнул Яков Геллер.

Он добавил — помимо предприятий, фирм и предпринимателей площадкой могут воспользоваться и самозанятые. Система предоставляет им такие же возможности, как и у более крупных участников рынка.

«Это новая экономика, мы обеспечиваем равный доступ для всех участников рынка. Для самозанятых мы сделали 128 видов работ и услуг, которые можно оказывать без лицензии. В этой системе нет разницы между крупным предприятием и обычным предпринимателем — она открыта для всех», — резюмировал глава Агентства по госзаказу РТ.

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