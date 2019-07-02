В Елабуге состоится чемпионат среди самых сильных и заботливых мужей

(Елабуга, 2 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Необычным способом решили в Елабуге определить самого ловкого, сильного и заботливого мужа. 6 июля в Гуляй-парке состоится I муниципальный конкурс по ношению жен. Как сообщили в Управлении культуры, мероприятие пройдет в рамках проекта «Летняя культурная среда города Елабуги».

По словам организаторов, для участия в чемпионате пары должны предоставить свидетельство о браке, при этом супруга должна быть старше 18 лет и весить не менее 49 кг, иначе мужу придется бежать с дополнительным грузом, сообщают в Управлении культуры. Также здесь отмечают, что переносить жену можно будет четырьмя различными способами: посадив ее на закорки, перекинув через плечо, усадив на спину вверх тормашками, уложив поперек спины и придерживая за руки и за ноги спереди.

Победителем станет та пара, которая преодолеет дистанцию в 30 метров за максимально короткое время. При этом каждой паре нужно будет преодолеть пять препятствий, а если муж уронит жену, то ему начисляются штрафные баллы. Для участия в конкурсе необходимо до 5 июля 2019 года предоставить заявку на электронный адрес: festival.emr@mail.ru или по телефону: 8-917-895-41-97 (WhatsApp). По словам организаторов, также жюри конкурса будет оценивать и необычные образы пар.

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