В Казани ищут маленьких брата и сестру, которые исчезли из дома, когда родители были на работе

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Казани ищут 9-летнюю девочку и ее 7-летнего брата, которые исчезли из дома, когда родители были на работе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД Росси по Казани.

«С заявлением в полицию обратились родители детей. Известно, что 1 июля взрослые оставили их дома и ушли на работу. Вернувшись вечером домой, не обнаружили малышей. Пытались самостоятельно найти детей ночью с волонтерами», – рассказали в пресс-службе управления.

В данный момент полицейские проводят розыскные мероприятия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Пропавший 7-летний мальчик ростом около 130 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза темные. Девочка ростом 135 см, волосы черные, прямые, заплетены в косички, худощавого телосложения.



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