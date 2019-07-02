Татарстанец завоевал «серебро» чемпионата Европы по аквабайку

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Татарстанский спортсмен Александр Курамшин завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по аквабайку, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Заключительный этап соревнований проходил в Хорватии, в городе Загреб, и завершился 30 июня. По его результатам представитель спортивного общества «Динамо» — татарстанец Александр Курамшин завоевал серебряную медаль.

Хорватский этап также подвел общий итог проведенного европейского форума, чемпионом которого был признан итальянец Роберто Мариани, а Александр Курамшин стал обладателем серебряной награды. Замыкает тройку еще один представитель РФ — Владислав Воробьев.

Кроме того, на соревнованиях дебютировал воспитанник Курамшина — Рустам Амерханов. Юный динамовец из Казани занял пятое место в общем зачете кольцевых гонок («стоячий джет») в своей возрастной категории (13-14 лет).

Следующие соревнования, ожидающие Александра Курамшина, — этапы чемпионата мира. Пока татарстанский спортсмен разместился на четвертой позиции рейтинга. Ближайший этап состоится в октябре в Китае.

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