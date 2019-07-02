Замглавы Минсельхоза РФ о Казанском молкомбинате: это наглядный пример работы мер господдержки

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Модернизация Казанского молочного комбината – наглядный пример успешной работы мер господдержки, заявил на открытии предприятия заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев.

«С 2017 года работают такие прорывные финансовые инструменты, как льготный механизм кредитования до 5%, инвестиционные кредиты, короткие кредиты. Безусловно, важно сказать о возмещении прямых затрат. Все это позволяет достаточно быстро модернизировать и вводить в эксплуатацию такие предприятия, которые мы видим сегодня», – сказал он.

Молочная отрасль – безусловный приоритет для агропромышленного комплекса страны, многие меры поддержки имеют преферентные начала относительно этой сферы, подчеркнул замминистра. «Это будет продолжаться. Вы знаете, что по доктрине продовольственной безопасности у нас есть еще некий дефицит молока», – отметил Лебедев.

Проект модернизации КМК было бы невозможно реализовать без мер господдержки и содействия финансовых организаций, добавил Президент Татарстана Рустам Минниханов и поблагодарил все задействованные структуры.

Финансирование проекта осуществляется как за счет собственных средств инвестора – агрохолдинга «КОМОС ГРУПП», так и за счет льготных кредитов коммерческих банков. По первому этапу модернизации предприятия доля собственных средств составила 35%, доля заемных средств – 65%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня Рустам Минниханов открыл Казанский молочный комбинат после модернизации.

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