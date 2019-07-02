Татар-информ

2 июля 2019, 10:40

Общество

Дома в четырех районах Казани временно останутся без света

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Общество

Дома в четырех районах Казани временно останутся без света

Причина отключений — проведение планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Завтра, 3 июля, электричество будет отсутствовать в домах четырех районов Казани: Вахитовского, Кировского, Московского и Приволжского. Об этом информирует пресс-служба мэрии Казани.

Так, с 10 утра до 5 вечера электричества не будет в домах Вахитовского района, расположенных по адресам: улица Волкова, дом 72, улица Груздева, дом 5, улица Лесгафта, дом 29 и улица Чехова, дом 28.

С 8 утра до 5 вечера свет будет отсутствовать в Кировском районе. Отключение коснется дома по улице Урицкого, 4. Также с 8 утра до 8 вечера в этом же районе без света останутся жители дома, находящегося по улице 2-я Юго-Западная, 35.

С 8 утра до 8 вечера электричество будет отсутствовать и в Московском районе по улице 2-я Юго-Западная, № 36, улице Академика Королева, №№ 19, 32, 42, 44, 46, 51, 57, 57а, 57б, 59, 61, 63, 65, улице Большая Шоссейная, №№ 4, 6, улице Гагарина (дома под номерами 24, 26, 28б, 89, 91), улице Декабристов, №№ 164, 176, 178/2, 178а, а также по улицам Коломенская, №№ 11, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 26, Ленская, № 5, Партизанская, №№ 21, 23, 25, 27, 52 и проспекту Ибрагимова, №№ 12, 14.

С 8 утра до пяти вечера запланировано отключение электричества в ряде домов Приволжского района: улица Дубравная, дом 57 корпуса 1-4, улица Сафиуллина, дома 16, 16а, 20 корпуса 1-4, 26, 30, улица Фучика, дома 2, 2б, 8, 8а, 8б, 8в, 12, 12а, проспект Победы, дом 26. Также в это же время отключение затронет частный сектор по улицам 2-я Бригадная, Бригадная, Магнитогорская, Оренбургскому проезду и в СТ «Дорожник». Не будет света и в поселке Борисково по адресам: улица 2-я Нижнекамская, улица Авангардная, дд. 163, 165, 167, 167а, 171, 171а, улица Башкирская, улица Нижнекамская, улица Пожарная, и в поселке Отары по улице Молодежная.

Причина отключений — проведение планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, в это время будет проводиться техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

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