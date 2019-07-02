Татар-информ

2 июля 2019, 10:22

Экономика и финансы

САО «ВСК» станет партнером 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019

Экономика и финансы

САО «ВСК» станет партнером 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019

Соглашение предполагает страхование здания МВЦ «Казань Экспо», Деревни Универсиады, имущественного комплекса WorldSkills Kazan 2019.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Компания САО «ВСК» выступит официальным страховщиком 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани.

В рамках подписанного соглашения Страховой Дом ВСК осуществит страхование недвижимости и движимого имущества организаторов мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Соглашение предполагает страхование здания МВЦ «Казань Экспо», Деревни Универсиады, имущественного комплекса WorldSkills Kazan 2019, а также оборудования и инструментов, привезенных странами-членами, спонсорами и стейкхолдерами. Кроме того, от несчастного случая будут застрахованы все участники мероприятия, а также волонтеры. Общая численность застрахованных составит 4 тыс. 564 человека.

«Надежная страховая защита объектов, имущества, всех участников и волонтеров – неотъемлемая часть проведения такого масштабного мероприятия, как мировой чемпионат по профессиональному мастерству. Добро пожаловать в нашу команду!» – говорит Эмиль Губайдуллин, руководитель WorldSkills Kazan 2019.

«Страховой Дом ВСК с большим интересом и пониманием важности относится к признанию квалифицированных специалистов и демонстрации их профессиональных навыков. Чемпионат WorldSkills - это эффективный инструмент для подготовки кадров и обмена опытом с зарубежными коллегами. Такое масштабное международное мероприятие требует надежной страховой защиты», - рассказал Олег Овсяницкий – генеральный директор САО «ВСК».

«Мы рады, что именно в Казани пройдет первый в нашей стране Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkillsKazan 2019. Особенно приятно, что страховую защиту этого уникального мероприятия доверили Страховому Дому ВСК», - отметил Сергей Болотаев – директор Казанского филиала САО «ВСК».

 

WorldSkills Kazan 2019

Главное международное событие 2019 года в России – 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 – пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие более 1400 конкурсантов из 67 стран, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.

Право на проведение чемпионата Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех стран-членов международного движения WorldSkills International. В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.

 

САО «ВСК»

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB-» – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.

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