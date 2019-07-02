(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Безопасность детей в летних лагерях в Татарстане проверили сотрудники Росгвардии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Этим летом на территории Татарстана функционируют 117 стационарных оздоровительных детских лагерей и 76 лагерей палаточного типа. При этом 96% стационарных заведений находятся под защитой вневедомственной охраны Росгвардии и частных охранных организаций, а также оборудованы кнопками тревожной сигнализации для экстренного вызова стражей правопорядка», – рассказали в пресс-службе управления.

Росгвардейцы обследовали лагеря на антитеррористическую защищенность, проверили техническую готовность, а также организацию работы частных охранных организаций, которые обеспечивают безопасность объектов.

В результате проверок в 11 лагерях были выявлены нарушения лицензионных требований частными охранными организациями. Кроме того, в отношении восьми ЧОПов вынесены предписания об устранении выявленных недостатков.

Помимо этого, росгвардейцы проверили, как руководство лагерей знает порядок действий при возникновении опасных ситуаций и умение их применять на практике.



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