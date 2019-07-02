В казанских парках чтецы и носители языка будут читать детские книги на английском языке

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). 3 июля в казанских парках начнет работу проект Read&Play. Каждую среду до конца лета в парках будут проходить бесплатные чтения детских книг и игры на английском языке, сообщает Дирекция парков и скверов.



Присоединиться к проекту могут все желающие. Чтецом будет выступать преподаватель английского языка или его носитель. После прочтения книги участники урока обсудят ее содержание, поделятся впечатлениями и поиграют в обучающие игры.



3 июля занятие состоится в парке имени Горького, 10 июля – на бульваре «Белые цветы», 17 июля – в парке «Комсомолец», 24 июля – в Лядском саду, 31 июля – в Горкинско-Ометьевском лесу.



7 августа ребята могут присоединиться к занятиям в парке имени Урицкого, а 14 августа всех приглашают в парк «Калейдоскоп». 21 августа занятие пройдет в парке «Континент», финальная встреча состоится 28 августа на бульваре по улице Фучика. Все занятия стартуют в 16.00.



Необходимую информацию и подробности о проекте можно получить по телефону: +7(904)676-50-18.

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