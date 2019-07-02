Татар-информ

2 июля 2019, 09:53

Официальная хроника

«Знаковое событие для Казани»: Минниханов открыл Казанский молочный комбинат после модернизации

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Официальная хроника

«Знаковое событие для Казани»: Минниханов открыл Казанский молочный комбинат после модернизации

Фото: tatarstan.ru

Работы стоимостью 1,6 млрд рублей позволили увеличить производственные мощности комбината до 500 тонн в сутки.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии Казанского молочного комбината (агрохолдинг «КОМОС ГРУПП») после первого этапа модернизации. Общий объем инвестиций на этой стадии составил 1,6 млрд рублей. 

«Сегодня знаковое событие для нашей столицы. Казанский молочный комбинат — один из старейших и важнейших комбинатов нашей республики. Были времена, когда уже предприятие оказалось на дне, и вот появился в 2017 году инвестор — „КОМОС ГРУПП“. Это наш стратегический партнер», — сказал Президент РТ.

Инвестор экспортирует товар в 70 регионов России. Республика приложит все усилия, чтобы расширить географию реализации продукции, добавил руководитель РТ. 

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«Наша задача — обеспечить комбинат качественным сырьем, дать возможность продвигать продукцию, потому что мы видим здесь качественный продукт. Не секрет, что есть у нас проблемы с некоторыми поставщиками: и пальмовое масло, и сухое молоко используют. Я считаю, что в Татарстане у нас достаточно молока, достаточно производственных мощностей, чтобы обеспечить республику качественным питанием», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Предприятие в самом сердце столицы Татарстана должно быть исключительно мирового класса, сообщил на открытии Управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов. «Мы делали жесточайший отбор и тренинг нашей команды. Нам предстоит работать так, чтобы наши любимые клиенты, покупатели знали — если продукция сделана на КМК, это продукция высочайшего качества. Качество — это наше кредо, и мы будем ему верны», — отметил Шутов.

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Работы включали в себя капитальную реконструкцию производственных объектов: отделение приемки молока мощностью 1 тыс. тонн в сутки, аппаратное отделение мощностью 1 тыс. тонн в сутки, заквасочное отделение, участок производства ультрапастеризованной продукции мощностью до 250 тонн в сутки. Кроме того, были построены склад готовой продукции и склады для вспомогательных материалов. Обновился парк молоковозов. 

В общей сложности реализация инвестиционного проекта по модернизации комбината запланирована в три этапа с 2017 по 2021 год. Общий объем инвестиций составит 3,5 млрд руб. На втором этапе мощность комбината увеличится до 1 тыс. тонн в сутки. Третий этап реконструкций пройдет в 2020-2021 годах. Этап будет включать в себя модернизацию вспомогательных производств и строительство локальных очистных сооружений.

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«По итогам реализации данного проекта предприятие выйдет на объемы переработки 1 тыс. тонн молока-сырья в сутки и станет одним из крупнейших молокоперерабатывающих заводов России. Для экономики Республики это позволит создать более 1 тыс. высокопроизводительных рабочих мест; увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней», — говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода РТ.

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