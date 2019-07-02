Роскачество проверило, насколько полезен мультизерновой хлеб

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Специалисты Роскачества проверили, настолько полезен мультизерновой хлеб. Результаты данного исследования опубликовала пресс-служба ведомства.

Исследованию подвергся мультизерновой хлеб — один из наиболее активно развивающихся сегментов хлебопекарной промышленности.

Для проведения анализа было закупилено 11 торговых марок данного вида хлеба: зерновой «Геркулес» («Хлебный Дом»), «Зерновик» («Черемушки»), «Ржаной край» («Ржаной край»), «Для фитнеса» («Хлебозавод 28»), Ржано-пшеничный («ВкусВилл»), Овсяный формовой («Доволя Вкусное счастье»), Ржано-пшеничный с семенами подсолнечника и морковью «Шале», (Granum), «Фитнес» (Inter Europol), «Бурже» многозерновой (Fazer), Хлебобулочное изделие зерновое («Бутерхлеб»), «Шведский» злаковый («Ваш хлеб»). Стоимость данных продуктов колебалась от 38 до 196 рублей за одну единицу товара. Исследование образцов проводилось по 211 критериям безопасности и качества.

Результат проверки оказался следующим: все образцы безопасны, так как в них нет ГМО, пестицидов и патогенных организмов. Если проводить сравнение с обычным хлебом, то употребление мультизернового хлеба является более предпочтительным: в нем содержится большое количество пищевых волокон, которые необходимы для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта, для предотвращения нарушения обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако специалисты также отметили и существенный минус мультизерногового хлеба — повышенное содержание соли: «Если бы не содержание соли, безусловно, его можно было бы назвать полезным».

Роскачество отмечает, что данное исследование было проведено на основании проекта специального стандарта, впервые разработанного в России НИИ хлебопекарной промышленности.

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