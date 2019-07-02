Татар-информ

2 июля 2019, 09:20

Общество

В России хотят разработать ГОСТ для светофоров

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Общество

В России хотят разработать ГОСТ для светофоров

Новый стандарт будет включать в себя правила содержания и ремонта электронных регулировщиков.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В России планируют разработать ГОСТ для светофоров, это следует из протокола заседания комитета по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».

В стандарте закрепят правила содержания и ремонта электронных регулировщиков. Отмечается, что их неудовлетворительное состояние нередко может создавать очаги аварийности на дорогах. При этом число светофоров только на федеральных дорогах выросло почти на треть, передают «Известия». 

В Росавтодоре также намерены создать отдельный стандарт на обслуживание линий освещения на дорогах. В федеральном дорожном агентстве считают, что два новых ГОСТа позволят снизить число мест концентрации ДТП и окажут положительный эффект на обеспечении безопасности дорожного движения.

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