Татар-информ

2 июля 2019, 08:39

Происшествия

В Казани пьяный водитель «Шкоды» протаранил несколько авто и пытался скрыться

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Происшествия

В Казани пьяный водитель «Шкоды» протаранил несколько авто и пытался скрыться

Фото: Муниципальная служба полка ДПС

Владельца чешского кроссовера задержали и доставили в отделение полиции.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Казани пьяный водитель «Шкоды» протаранил две иномарки и пытался скрыться с места ДТП. Об этом сообщается на официальной странице Муниципальной службы полка ДПС в Инстаграме.

«Накануне днем в дежурную часть ГИБДД Казани от жителей города поступила заявка, что мужчина за рулем "Шкода Йети" ведет себя неадекватно на дороге. На место был направлен экипаж ДПС совместно с муниципальными служащими», – сообщается на странице в соцсети.

На месте полицейские установили, что возле магазина «Магнит» на проспекте Ямашева кроссовер вначале протаранил внедорожник «КИА», после чего попытался скрыться. Нарушитель зацепил еще одну иномарку на парковке офисного центра «Сфера».

Полицейские с помощью алкотестера установили, что водитель «Шкоды» находится в состоянии алкогольного опьянения – показание прибора составили 1,378 мг/л.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, а его автомобиль эвакуировали на спецстоянку. Теперь горе-водителю придется заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Кроме того, нарушителю грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
 

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Сегодня днём в Дежурную часть ГИБДД г. Казани от неравнодушных жителей поступила заявка , что водитель на автомобиле Шкода Йети ведёт себя неадекватно на дороге. На место был направлен экипаж ДПС совместно с муниципальными служащими. По приезду на место выяснилось, что Шкода Йети совершил столкновение с автомобилем Киа Спортэйдж около магазина Магнит по улице Ямашева, д. 100Б. И с места происшествия скрылся. Уезжая с места ДТП по внутренней дороге параллельной Проспекту Ямашева от улицы Лаврентьева в направлении Офисного центра «Сфера», мужчина заехал на парковку по адресу: Гаврилова д. 1Б . В ходе маневрирования автомобиль Шкода Йети зацепил ещё один автомобиль Киа. Инспектора ДПС зафиксировали у водителя алкогольное опьянение. Для установления степени алкогольного опьянения использовался алкотектер. Его показания оказались равны 1,378 мг/л. Горе-водителю грозит штраф в размере 30 000 рублей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также он будет лишён права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, такое наказание предусмотренно ст.12.8ч.1 КоАП РФ. Также на водителя составлены административные материалы по ст.12.27ч.2 КоАП РФ «Оставление водителем места ДТП» , ст. 12.37ч.2 КоАП РФ «Управление транспортными средствами без полиса обязательного страхования гражданской ответственности». Автомобиль нарушителя эвакуирован и помещён на специализированную стоянку, а сам водитель задержан и доставлен в ОП Савиново. @vyzov112_tnv @kazan.chp municipalkazan#municipal#municipalservice#gibddkzn#polkdps#pdps#казань#татарстан#казаньсегодня#новостиказани#гибдд#гибддказань#полкдпс#муниципальнаяслужба#муниципальнаяслужбаказань

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