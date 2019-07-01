В Казани пьяный водитель «Шкоды» протаранил несколько авто и пытался скрыться

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Казани пьяный водитель «Шкоды» протаранил две иномарки и пытался скрыться с места ДТП. Об этом сообщается на официальной странице Муниципальной службы полка ДПС в Инстаграме.

«Накануне днем в дежурную часть ГИБДД Казани от жителей города поступила заявка, что мужчина за рулем "Шкода Йети" ведет себя неадекватно на дороге. На место был направлен экипаж ДПС совместно с муниципальными служащими», – сообщается на странице в соцсети.

На месте полицейские установили, что возле магазина «Магнит» на проспекте Ямашева кроссовер вначале протаранил внедорожник «КИА», после чего попытался скрыться. Нарушитель зацепил еще одну иномарку на парковке офисного центра «Сфера».

Полицейские с помощью алкотестера установили, что водитель «Шкоды» находится в состоянии алкогольного опьянения – показание прибора составили 1,378 мг/л.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, а его автомобиль эвакуировали на спецстоянку. Теперь горе-водителю придется заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Кроме того, нарушителю грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.



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