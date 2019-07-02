Татарстану выделили индивидуальную секцию для показов на кинофестивале «Евразия» в Казахстане

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). 2 и 5 июля в Нур-Султане состоятся Дни татарстанского кино. Мероприятие проходит в столице Казахстана с 30 июня по 6 июля в рамках международного кинофестиваля «Евразия». В программе кинофорума Татарстану выделена отдельная секция для показов, сообщает дирекция «Время кино».

Казахстанским зрителям представят татарстанские киноленты «Инсаф», «Остазбикэ», «Халима» и «Отчий дом». Фильмы татарстанских режиссеров покажут в кинотеатре Chaplin Khan Shatyr, где пройдет показ конкурсной и внеконкурсной программы кинофестиваля «Евразия».



В рамках кинофорума состоится международный питчинг кинопроектов, на который заявлен проект фильма «Алмачуар» по мотивам одноименного произведения Галимджана Ибрагимова. Ленту представят режиссер Ильшат Рахимбай и продюсер Миляуша Айтуганова.



Международный кинофестиваль «Евразия» в этом году проводится в юбилейный 15-й раз.



Концепция «Евразии» – установить кинематографический мост между Востоком и Западом. В основной конкурс текущего года вошли киноленты российских, китайских, иранских, японских режиссеров. Также свое творчество представят кинематографисты из Македонии, Италии, Филиппин, Украины, Австралии, Израиля и других стран. В конкурсе короткометражек за победу поборются Таджикистан, Южная Корея, Беларусь, Иран, Узбекистан, Япония и другие страны.

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