ВКС России успешно провели испытания новой ракеты системы ПРО

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Воздушно-космические силы РФ провели успешные испытания новой ракеты противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как рассказал представитель командования войск ПВО и ПРО ВКС России полковник Павел Кузьмин, новая противоракетная система достоверно подтвердила заложенные характеристики и поразила условную цель с заданной точностью.

Система ПРО, состоящая на вооружении Воздушно-космических сил страны, предназначается для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

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