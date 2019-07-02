Cтраны ОПЕК продлили соглашение о сокращении добычи нефти на девять месяцев

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Страны ОПЕК пришли к решению продлить сделку о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на 9 месяцев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Министерства нефти Ирака Амира Габдана.

Отмечается, что договоренность начинает действовать с 1 июля 2019 года и истекает 31 марта 2020-го. Как передает РИА Новости, Иран по-прежнему не будет участвовать в сделке.

Решение должны ратифицировать страны не-ОПЕК, хотя некоторые, включая Россию, уже выразили согласие.

Кроме того, участники заседания утвердили хартию долгосрочного сотрудничества стран ОПЕК+.

Ранее глава Минэнерго Саудовской Аравии Халед аль-Фалех прогнозировал, что сделку могут продлить на девять месяцев. Предыдущая договоренность о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки (228 тыс. из них приходится на долю России) была заключена в декабре прошлого года и завершилась 30 июня.

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