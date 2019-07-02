В России появится единая база документов в области проектирования и строительства зданий

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Минстрой России планируется создать единый реестр документов в области инженерных изысканий, проектирования и строительства зданий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Дмитрия Волкова.

Он рассказал, что на данный момент федеральное ведомство, Роспотребнадзор и МЧС РФ разрабатывают нормативные документы, на предмет соответствия требованиям которых проводится экспертиза проектной документации, однако сводный реестр отсутствует.

Единая база поможет урегулировать противоречия и исключить дублирование ряда пунктов нормативно-технических документов. Также замминистра рассказал, что в реестр включат документы, применяемые при проведении экспертизы проектной документации или результатов инженерных изысканий.

По словам Волкова, база будет общедоступной.

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