В российских колледжах и вузах могут ввести обязательную проверку учащихся на наркотики

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Минздрав России предложил проводить обязательные профилактические медосмотры в целях раннего выявления потребления наркотиков и психотропных веществ в общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях и в вузах, проект был опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе написано, что предварительное химико-токсикологическое исследование будет проводиться на каннабиноиды, опиаты, кокаин, метадон, барбитураты, фенилалкиламины, синтетические катиноны, бензодиазепины.

Также в приложении к проекту говорится, если у врача-психиатра-нарколога, который осуществляет профилактический осмотр, есть основания полагать, что учащийся находится в состоянии наркотического опьянения, анализы направляются в химико-токсикологическую лабораторию вне зависимости от результатов предварительного ХТИ.

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