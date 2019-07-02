Татар-информ

2 июля 2019, 00:34

Экономика и финансыОбщество

В Елабуге начнут выпускать обновленный Ford Transit

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Экономика и финансыОбщество

В Елабуге начнут выпускать обновленный Ford Transit

Планируется расширение линейки специализированных модификаций автомобиля.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Уже в сентябре совместное предприятие Ford Sollers намерено запустить производство обновленного автомобиля Ford Transit в татарстанской ОЭЗ «Алабуга». Об этом сообщает «Интерфакс».

В сообщении производителя отмечается, что «изменения затронут части интерьера, цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона». Кроме того, предполагаются модернизация отдельных элементов и дополнительное усиление кузова.

Помимо этого, планируется расширение линейки специализированных модификаций Ford Transit. Также продолжается работа над вертикальной локализацией производства, замечают в компании.

С 1 июля СП Ford Sollers начало операционную деятельность в новом режиме. ПАО «Соллерс» теперь стало управляющим акционером с долей 51% в уставном капитале.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что после завершения выпуска легковых автомобилей Ford в Татарстане производство линейки автомобилей Ford Transit останется в ОЭЗ «Алабуга». На Петербургском международном экономическом форуме ООО «Форд Соллерс Елабуга» и Минпромторг РФ подписали соответствующий специальный инвестиционный контракт

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