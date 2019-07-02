Чистопольский комбикормовый завод выплатил часть долгов по зарплате

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Сельхозпредприятие «Чистопольский комбикормовый завод» частично погасило задолженность по заработной плате перед своими работниками, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В общей сложности компания направила 50 своим работникам 201,6 тыс. рублей. При этом еще весной ей пришлось погасить задолженность перед 75 сотрудниками.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана вместе с другими структурами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда, подчеркнули в ведомстве.

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