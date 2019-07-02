Татар-информ

2 июля 2019, 06:12

ОбществоЗдоровье и среда

В РТ добычей известняка вне отведенного участка компания нанесла ущерб на 70 млн рублей

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ОбществоЗдоровье и среда

В РТ добычей известняка вне отведенного участка компания нанесла ущерб на 70 млн рублей

Из-за добычи полезных ископаемых без лицензии компания оштрафована на 800 тыс. рублей.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Пестречинском районе Татарстана добывающая компания незаконно добыла 150 тыс. куб. метров известняка у деревни Надеждино. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Предприятие имело лицензию на добычу общераспространенных полезных ископаемых, но вело добычу далеко за пределами отведенного участка и в результате нанесло ущерб природе более чем на 70 млн рублей, отмечают экологи.

В соответствии с частью 1 статьи 7.3 КоАП РФ («Пользование недрами без лицензии на пользование недрами») компания оштрафована на 800 тыс. рублей.

Кроме того, так как в действиях предприятия присутствуют признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»), все материалы дела направлены в природоохранную прокуратуру и правоохранительные органы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за самовольное расширение территории карьера в Мамадышском районе Татарстана оштрафовали добывающую компанию

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