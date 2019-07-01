Минниханов планирует посетить День поля и принять участие в заседании по нацпроектам у Медведева

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует посетить агропромышленную выставку «День поля в Татарстане-2019», которая пройдет в Лаишевском районе, а также принять участие в заседании президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проведет Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Одним из первых мероприятий в рабочем графике Рустама Минниханова станет запуск новых производств на Казанском молочном комбинате. Общий объем инвестиций первого этапа составил 1,6 млрд рублей. Модернизация позволила увеличить производственные мощности комбината до 500 тонн в сутки.

Затем Президент РТ планирует посетить выставку «День поля в Татарстане-2019», которая откроется в Лаишевском районе у села Большие Кабаны. Ожидается, что Рустам Минниханов ознакомится с новыми сортами сельскохозяйственных культур и образцами сельхозтехники, примет участие в церемонии открытия. «День поля в Татарстане» также планирует посетить первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Во второй половине дня Президент РТ планирует принять участие в заседании президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоится в режиме видеоконференцсвязи. Проведет совещание Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Как уточнила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, выступление Президента РТ не планируется, но для Татарстана выделено время для участия в дискуссии. «Учитывая погруженность Рустама Нургалиевича в реализацию национальных проектов РФ, учитывая, что Президент РТ курирует одну из рабочих групп, связанную со строительством жилья, ему предоставлено время для участия в дискуссии», – отметила Лилия Галимова.

Президиум Совета при Президенте РФ создан указом Владимира Путина в июле 2018 года. В состав президиума кроме Премьер-министра РФ вошли помощник Президента РФ Андрей Белоусов, первый вице-премьер России – министр финансов Антон Силуанов, заместитель руководителя Аппарата Правительства Анатолий Кириенко и многие другие.

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