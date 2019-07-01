Бугульминец помог жительнице Красноярска найти отца, пропавшего на Великой Отечественной войне

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Ветеран труда Узакбай Куванышев в течение многих лет бескорыстно занимается розыском бойцов, пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Одним из найденных оказался отец жительницы Красноярска Зои Екишевой, пишет «Бугульминская газета».





Куванышев является автором более 80 научных трудов, кандидатом технических наук, доцентом кафедры высшей математики, информатики и прикладных наук Бугульминского филиала КГТУ. За свои заслуги он награжден медалью «За освоение целинных земель» Республики Казахстан, а его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».



В свои 84 года Узакбай Куванышев полон энергии. По его словам, расследование солдатских судеб – это больше, чем просто увлечение. Помощь в поиске пропавших родственников он осуществляет бесплатно. Ему пишут со всей России, а также из стран ближнего зарубежья – Эстонии, Казахстана и Узбекистана. Исследователь уже нашел следы 280 человек.

Одно из последних писем, на которое ответил Узакбай Пангереевич, приоткрывает завесу тайны над судьбой пропавшего без вести в 1943 году уроженца Волгоградской области Якова Евлантьева. За помощью обратилась его дочь, которая совсем потеряла надежду отыскать следы близкого человека.





Государственные архивы оказались бессильны, обращения в передачу «Жди меня» также не дали результата. А «Почта России» благодаря Куванышеву уже доставляет долгожданный конверт в Ростовскую область.



«Есть и те, кого пока обнаружить не удалось, – сообщил ветеран труда. – Такой работой не занимается ни один архив. Если есть материалы, ответят, но специально искать не будут».



Узакбай Куванышев отслеживает человека по фамилии, однополчанам, году рождения, месту призыва, номерам воинских частей и полевой почты, смотрит в списках погибших, пленных. В последнее время разыскал 12 бойцов, пропавших под Минском, в концлагере «Шталаг 352». Там погибли около 20 тыс. человек. Их имена нашлись в журнале лагерного лазарета. Теперь родные знают, где находятся могилы их предков.

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