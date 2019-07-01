Сюткин, Бутман и Эйленкриг дали концерт под дождем на альметьевском «Джазе на пляже»

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске состоялся летний джазовый опен-эйр «Джаз на пляже». Дождь не смутил поклонников джазовой музыки и свежего воздуха. Сотни горожан пришли посмотреть и послушать любимых артистов, потанцевать в ритме жизнерадостного регтайма и печального блюза, сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района РТ.





Инициатором проведения фестиваля является президент Альметьевского джаз-клуба Олег Якимычев. Приветствуя зрителей, он отметил, что здесь собрались самые преданные поклонники джаза.





Баттлы музыкальных коллективов друг с другом и с дождем сразу же завели публику, а джемовые импровизации привели альметьевских поклонников джаза в восторг.





На концерте выступили вокалистка с уникальным тембром голоса Софи Окран (Москва) и группы Jazzia, заслуженный артист России, солист рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев, ведущий джазовый саксофонист страны, народный артист России Игорь Бутман, певец и музыкант, автор текстов песен для рок-группы «Браво» Валерий Сюткин, выдающийся российский трубач, педагог и телеведущий, заслуженный артист РТ Вадим Эйленкриг, а также музыкальные группы Guru Groove, Sahib al Shihab и AJC-band под управлением Олега Якимычева.



Гостья концерта Альбина Таирова отметила, что очень любит, когда музыканты импровизируют, «оголяя джазовый нерв». «Услышать музыку, рожденную здесь и сейчас, – дорогого стоит! Спасибо организаторам фестиваля и музыкантам», – отметила поклонница джаза.





Помимо насыщенной музыкальной программы, на фестивале работали фотозоны для селфи, увлекательная анимация и мастер-классы по разным видам творчества для детей и взрослых.

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