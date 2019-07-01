Пестречинцы представили Татарстан на Сабантуе в Пензенской области

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Делегация из Пестречинского района стала гостем Сабантуя в самом крупном татарском селе России – Средней Елюзани Пензенской области, пишет газета «Вперед».





Пестречинскую делегацию возглавил руководитель исполкома Альберт Хабибуллин. Обращаясь к участникам праздника, он рассказал, что на протяжении 16 лет пестречинцы принимают участие в народном празднике Сабантуй и представляют на елюзанской земле Республику Татарстан. За этот отрезок времени между Городищенским районом, селом Средняя Елюзань и Пестречинским районом сложилась крепкая дружба.

«Мы очень дорожим этой дружбой. Всегда рады видеть гостей из Пензенской области на нашем пестречинском Сабантуе», – отметил Альберт Хабибуллин, вручив губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву специальный подарок – Коран.

Далее Хабибуллин зачитал поздравление от имени Президента РТ Рустама Минниханова.

Пестречинские артисты Ирек Ахметшин, Фанил Мисалов, Ильнур Халимов и народный вокальный ансамбль «Саяр» исполнили для местных жителей композиции на татарском языке. Абсолютным батыром в национальной борьбе корэш стал татарстанец Фирдус Зайнуллин. Борцы из состава пестречинской делегации Рузаль Нурмухаметов и Рустем Сабиров завоевали призовые места в национальной борьбе в своих весовых категориях.

Село Средняя Елюзань Пензенской области считается самым крупным татарским селом России и всей Европы. На сегодняшний день здесь проживают более 10 тыс. татар.

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