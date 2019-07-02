В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция по фестивалю «Алтын калэм» – «Золотое перо» – 2019

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 2 июля, в 14.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвящённая старту XXIV Республиканского фестиваля детской, юношеской, молодежной прессы «Алтын калэм» — «Золотое перо» — 2019.

В мероприятии примут участие заместитель Председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова, председатель Молодежного правительства РТ Алла Абросимова и первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов. Запланировали участие генеральный директор Телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ) Ильшат Аминов и руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

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