В Нижнекамске продолжается прием заявок на конкурс соцпроектов с грантовым фондом 25 млн рублей

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Компания «Лукойл» объявила Х конкурс социальных и культурных проектов в Татарстане. Грантовый фонд в текущем году составляет 25 млн рублей. Прием заявок осуществляется до 31 июля как на русском, так и на татарском языках, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Заявки рассматриваются по трем основным категориям: «Экология», «Духовность и культура» и «Спорт». Предыдущие участники конкурса, не попавшие в финал, могут подать заявку повторно. Согласно условиям конкурса, представители религиозных организаций не могут принять в нем участие.

За девять лет в конкурсе приняли участие все 43 района республики и два городских округа – Казань и Набережные Челны. 1253 социальных проекта на 220 млн рублей получили поддержку в регионе.

В Нижнекамске, например, благодаря победе в конкурсе открыли сенсорную комнату в «Балкыше», реабилитационную студию мультипликации в «Весте», соляную пещеру в детском саду № 15 и многое другое.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.