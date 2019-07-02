Автоград примет открытый чемпионат и первенство РТ по парусному спорту

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Со 2 по 5 июля в набережночелнинском яхт-клубе «Навигатор» состоятся открытый чемпионат и первенство Татарстана по парусному спорту, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В соревнованиях примут участие около 80 спортсменов из 13 команд. Среди них представители семи городов России – Казани, Набережных Челнов, Тольятти, Зеленодольска, Елабуги, Воткинска и Нижнего Новгорода.

В рамках чемпионата будут разыграны пять комплектов медалей в классах «420», «Лазер-радиал» и «Лазер».

В рамках первенства разыграют 13 комплектов наград в классах «Зум 8», «Лазер 4.7», «Луч-радиал», «Луч-мини», «Луч», «Кадет» и «Оптимист».

Старт гонок запланирован на полдень, однако ненастная погода может внести свои коррективы. Церемония открытия состоится сегодня, 2 июля, в час дня.

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