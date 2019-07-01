В Мамадышском районе на празднике «Гырон Быдтон» раскрыли секреты исполнения желаний

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В селе Пойкино Мамадышского района отметили праздник удмуртской культуры «Гырон Быдтон», который запомнился гостям праздника не только национальными нарядами, блюдами, песнями и плясками, но и необычными обрядами, пишет газета «Нократ».



Необычные обряды на исполнение желаний мог испытать на себе каждый, кто в этот день пришел на праздничный майдан.

Все гости праздника могли испить святой воды из местного родника. По легенде каждый, кто бросит сюда монетку и загадает желание, может рассчитывать на его исполнение.





Еще один способ воплотить мечту в реальность – подвязать ниточку к сосне. Самым же мощным энергетическим символом является могучее дерево, возраст которого насчитывает более трех веков. В кору великана нужно заложить монетку. Желание, которое при этом загадано, несомненно исполнится.





Мамадышской «Гырон Быдтон» представил насыщенную программу. Так, на празднике выбрали красавицу и батыра – «Чеберина и Батыр 2019» (по аналогии с «Кряшенской красавицей»), провели детский республиканский конкурс «Мудорвай», мастер-классы, дискотеку.

Праздничную атмосферу создавали народные удмуртские коллективы из Татарстана и других регионов России. Специальными гостями концерта стали театр «Анкай», эстрадный коллектив «Шулдыр Жыт» и другие артисты.

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