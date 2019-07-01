Мамадышцы выбрали самую красивую удмуртку и самого сильного удмурта на конкурсе «Чеберина и Батыр»

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Главную красавицу праздника и главного батыра выбрали на празднике удмуртской культуры «Гырон Быдтон» в селе Пойкино Мамадышского района Татарстана. Неженатые парни и незамужние девушки приняли участие в конкурсе «Чеберина и Батыр», пишет газета «Нократ».

По удмуртским традициям, для претендентов на звания главной красавицы и главного батыра важен их семейный статус: парни должны быть холостыми, девушки – незамужними. Ведь главными призами являются пояс и кокошник, которые победители должны будут надеть на свою свадьбу.

В финал вышли шесть девушек и пять парней, которые должны были показать себя в нескольких номинациях. Общим для всех заданием было представление визитки и художественного номера. А дальше конкурсные задания отличались. Девушки продемонстрировали национальные костюмы, показали национальные обряды, посостязались в лепке пельменей на скорость. Красавицам на сцену вынесли доски, скалки, тесто, фарш и стаканчик для резки формы.

Парни же состязались в ловкости и силе: стреляли на меткость из лука, метали на дальность, на скорость забивали гвозди, пилили доски, носили девушек на руках.

Конкурс продолжался три с лишним часа. Кульминацией конкурса стало объявление победителей – ими стали Алина Писпелова и Максим Зиновьев.

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